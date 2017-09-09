09.09.2017 09:12 Şehit haberi Kök ailesini yasa boğdu

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün (25) baba evine acı haber ulaştı. Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün (25) baba evine acı haber ulaştı.

Acı haber, askeri yetkililer tarafından şehit Kök'ün Dervişiye köyündeki, annesi Döndü Kök ve eşi Yasemin Kök ile yakınlarına verilirken, Şehidin babası Reha Kök'ün Çorum'da olduğu ve acı haberin kendisine telefonla verildiği kaydedildi.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk Bayrağı asılırken fenalık geçiren şehit yakınlarına 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Kök'ün iki kız kardeşi olduğu ve bir yıl önce evlendiği eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin kız kardeşi Merve Kök'ün, "Abi, çocuğuma herşeyini alın demiştin. Çocuğu göremeden gittin" diyerek döktüğü göz yaşı yürekleri dağladı.

Şehit astsubay Mustafa Sefa Kök'ün 5 yıldır görevde olduğu ve 1,5 ay önce Bingöl'de göreve başladığı öğrenildi.

(Resul Özdil/İHA)

