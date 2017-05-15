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Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan korucu Çetin Karabulut son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan korucu Çetin Karabulut son yolculuğuna uğurlandı.
Bitlis'te dün Sehi Ormanları bölgesinde PKK terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan korucu Çetin Karabulut için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Törende bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Türkiye'nin büyük bir saldırı altında olduğunu ifade ederek, "Bütün insanlık tarihin en kritik döneminden geçiyor. Bu kritik dönemde maalesef bütün İslam alemi çok perişan durumda. Bize medeniyet ve insanlık dersi vermeye kalkan egemen devletler dediğimiz bu zalim emperyalistlerin tamamen planlı hedeflerinden kaynaklanmaktadır. Bu kadar ölüm, zulüm, felaket, savaşlar, denizlerde boğulmalar, çoluk çocuğu ile bir ümit ile yola çıkmışların müsebbibi bize medeniyet dersi veren bu zalim emperyalist; insanlıktan çıkmış. Ama bunu artık bütün dünya ve Müslüman alemi gördü. Büyük oyunlar oynadılar, kandırdılar. Müslüman alemi kendilerinden daha aşağılık bir alemmiş gibi ve kendileri daha üstün kültür bir ırkmış gibi hepimizi komplekslere maruz bıraktılar. Bizler çocuklarımızla birlikte belli komplekslerle büyümek zorunda bırakıldık. Ama bu iş bitti, artık İslam alemi uyandı ve milletimiz milli benliğine, kendi kimliğine dönmeye başladı ve bu rahatsızlıklar bu saldırılarda arttı. Söylenecek çok şey var, bundan sonrası inşallah çok daha güzel olacak. Bundan sonra Allah'ın izniyle ve yardımıyla İslam alemi yeniden ayağa kalkacak. Görünen o ki dimdik ayakta duran tek İslam ülkesi olan, bütün dünyanın, Müslüman olan ve olmayana elini uzatan, dertlerine derman olmak için çırpınan Türkiye sayesinde olacak. Bir Hadisi Şerifte, 'Kim bir zalime yardım ederse, Allah onu ona musallat eder' diyor. Bugün bu alem, Amerika'sı başta hepsi zalimler. Onlar bu terörist gruplarını kurup, büyütüp, yardım ediyorlar. Bu Müslüman alemin çocuklarında yetiştirdikleri çocukları yine Müslümanların üzerlerine salıyorlar. Ama PKK'da, diğer terör örgütleri de, zalim Amerika'da onlara yardım ediyor. Bütün batı alemi onlara yardım ediyor. Aynı zamanda bu emperyalist egemen devletler de bu terörist örgütlere yardım ediyorlar" diye konuştu.
Vali Çınar'ın konuşmasında sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Çetin Karabulut'un cenazesi Kadirililer Mezarlığı'nda defnedildi.
(Vahit Olcay / İHA)

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