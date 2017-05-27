Şehit Gökhan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Gökhan Peker'in cenaze töreni Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Öğle namazından sonra İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Şehit Peker'in cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze törenine kendisi gibi Hakkari'de görev yapan ikiz kardeşi Ertan Peker, asker üniformasıyla katılırken şehidin eşi Sema Peker ise, eşinin asker üniformasıyla törene katıldı.

Şehidin babası ve kardeşleri güçlükle ayakta dururken şehidin annesi Atiye Peker ise "Ben Gökhan'ımı vatana kurban ettim, ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.

Şehidin eşi Sema Peker ise tabutun başında göz yaşı dökerek "Dimdik duruyorum kurban olduğum kimseyi sevindirmiyorum. Kimseyi ağlatmıyorum arkandan. Biz seni onurunla şerefinle uğurluyoruz, bugün senin düğünün. Bugün bizim düğünümüz Gökhan. Ben senden razı oldum Allah'ım senden razı olsun. Ben senin gamzelerine, zeytin gözlerine doyamadım Gökhan. Beni cennetinde bekle. Gururluyum. Bir eşe verebileceğin en büyük hediyeyi verdin bana şahadetle geldin. Sana söz emanetine sahip çıkacağım. Her zaman güçlü duracağım. Sen benim doğmamış evlatlarımın babasıydın, babalığı tadamadın. Hep bu bayrak için savaştın, mücadele ettin. Al bayrağını almışta gelmişsin. Ben seni bu vatana kurban ettim. Seni hep bekledim hep bekleyeceğim. Beni cennetine çağırana kadar beni yanına alana kadar bekleyeceğim" diyerek asker selamıyla eşini son yolculuğuna uğurladı.

Cenaze töreninin ardından ise şehit Gökhan Peker'in naaşı Yozgat şehitliğine defnedildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)