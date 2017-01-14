14.01.2017 19:15 Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray maçında

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi.

İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Konyaspor'un davetlisi olarak Konyaspor - Galatasaray maçına geldi. Maç öncesi Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Burak Tolunay Sekin'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye etti. Sekin, daha sonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.

(Mustafa Beşer / İHA)

