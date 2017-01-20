Şehit eşinin çifte acısı! Şehit eşinin çifte acısı! Şehit eşinin çifte acısı!
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.
POLİS EŞİNDEN HÜZÜNLÜ VEDA
Şehidin polis eşi Kübra Demir, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.
MEMLEKETİ NEVŞEHİR'E UĞURLANDI
Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı.