17.01.2017 17:50 Şehit eşinden acı feryat

Diyarbakır'da dünkü hain saldırıda şehit olan polis memuru Eskişehirli Ali Sevim, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Diyarbakır'da dünkü hain saldırıda şehit olan polis memuru Eskişehirli Ali Sevim, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında Çevik Kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmişti. Hain saldırıda Eskişehirli polis memuru Ali Sevim (32) ile birlikte 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis de ağır yaralanmıştı. Şehidin al bayrağa sarılı naaşı bugün Eskişehir'e getirildi. Baba ocağına helallik alınması için götürülen naaş, cenaze namazı için Reşadiye Camii'ne getirildi. Şehidin eşi Demet Sevim, naaşın geldiği sırada tabuta bakarak 'O isim oraya yakışmadı, bu sene de Eskişehir'i görecekti göremedi" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Cenaze törenine katılmak üzere Reşadiye Camii'ne gelen protokol üyeleri, anne ve babası işitme engelli olan aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Ali Sevim ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasından naaşı cenaze aracına alındı. Cenaze töreni sırasında Özel Harekat polis ekipleri de görev yaptı.

Diğer yandan, cenaze namazının kılındığı sırada ise zaman zaman göğsünde olan eşinin fotoğrafını öpen ve seven Demet Sevim fenalaşınca, hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Demet Sevim, ardından kadın polis memurlarının yardımıyla yürüdü.



BAKAN ŞEHİDİN BABASI EYÜP SEVİM'İN ELİNİ BIRAKMADI

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, şehidin babası Eyüp Sevim'i elini tören boyunca tuttu. Cenazenin uğurlanmasının ardından Bakan Avcı, baba Sevim'i mezarlığa gideceği araca kadar elleriyle getirerek bindirdi. Ardından Şehit Polis Memuru Ali Sevim, toprağa verilmek üzere Kanlıpınar Şehitliği'ne götürüldü.

Reşadiye Camiinde yapılan cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1'inci Hava İkmal Komutanı Tuğgeneral Göksel Kahya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda emniyet personeli ve vatandaşın yanı sıra aile yakınları katıldı.



ŞEHİT POLİS MEMURU ALİ SEVİM'İN ÖZGEÇMİŞİ ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Polis Memuru Ali Sevim; Ülkemizin savunulması, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliğinin temini için görev yapmakta iken 16.01.2017 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hunharca saldırı sonucu şehit olmuştur. Aslen Afyon İli Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı 3,5 yıllık evli ve 9 aylık bir erkek çocuğu olan şehidimiz, 23 Ocak 1984 Eskişehir doğumludur. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan şehit Polis Memuru Ali Sevim öğrenim hayatının ardından Mersin POMEM'den başarıyla mezun olup, 25 Temmuz 2012 tarihinde Polis Memuru olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzde göreve başlamış, ardından şark hizmetini yapmak üzere 08 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne tayin olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

(Kadir Arslan-Aydın Sarıoğlu- Mustafa Kaplan / İHA)

