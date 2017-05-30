Şehit eşi Kantarcı: FETÖ'cülere hiç bir şey olmaz!

Hain darbe girişiminin yargılamaları İstanbul Silivri ve Ankara Sincan gibi büyük duruşma salonlarında devam ederken 15 Temmuz şehidinin eşi isyan etti.

"FETÖ'CÜLERE HİÇ BİR ŞEY OLMAZ"

28 Şubat sürecinde Milli Gençlik Vakfı'na üye olmak ve meyhane baskını yapmak iddiasıyla idam cezasına çarptırılan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı Silivri'de görülen mahkemede yaşadıklarından dolayı Facebook hesabından şunları paylaştı;

"Davamız Çarşamba , perşembe , cuma günü de devam edecek , haberdar edeyim . Bu arada bunca zaman "avukat vermiyorlar , bize hukuksuz davranıyorlar " diye ağlayan fetöcüler bugün gözlerimizle şahit olduk ki çok iyi bakılmışsınız içeride . Takım elbiseleriniz içinde oldukça bakımlı hemen yamacınızda dizilmiş avukatlarınızla oldukça rahattınız . Müşteki avukatlarının ve şehit yakınlarının en ufak bir sözüne tahammül göstermeyen hakim , bir sanığın 3.5 saat süren savunmasını nasıl da hoşgörü ve nezaketle dinledi saygı ve huşu içinde. Aynı cümleleri döndürüp döndürüp dillendiren sanık Erdal Öztürk sonunda " tamam ya haklısın , yeter artık bir sus " dedirtti hepimize . Bugün gördüğümüz muamele sonunda "bize iftiradan dava açarlar da , bunlara hiç bir şey olmaz "diye düşünerek ayrıldık mahkemeden." diye yazdı.