Şehit edileceği haberini önceden almış

Makamında uğradığı bombalı saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e bir kadının ağlayarak şehit edileceği haberini verdiği ortaya çıktı.

Makamında uğradığı bombalı saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e bir kadının ağlayarak şehit edileceği haberini verdiği ortaya çıktı.

10 Kasım 2016 da makamında uğradığı bombalı saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Gaziantep Binevler Mahallesi'nde bulunan Anneler Ortaokulu öğrencileri tarafından oğlunun hayatının anlatıldığı tiyatro oyununu izledi. Programda duygusal anlar yaşayan Muhammet Fatih Safitürk, konuşmasında ise oğlunun şehit edilmeden öncesinde öldürüleceği haberini aldığını söyledi. Şehit kaymakamın babası, bir kadının ağlayarak Kaymakamlığa geldiğini ve oğluna suikast yapılacağını söylediğini söyledi. Baba Safitürk, "Şehitlik peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir. Benim oğlumun günü dolmuştu. Şehit olacaktı. Ama 80 milyonun gönlüne taht kurarak şehit oldu. Bizim en büyük tesellimiz budur. Bizim korktuğumuz başımıza geldi, bekliyorduk. Şehadetinden önce belediyeden bir kadın geliyor. Abisi yanındaydı. Kadın ağlayarak 'ilk öldürülecek adam sensin' diyor. 'Bütün plan ve programlar yapılmış. Hileler hazırlanmış, ne olursun şu kayyumluktan istifa et' diyor. Ve kadın gidiyor. Abisi, 'kardeşim, bu kadın ne diyor duymadın mı' diye soruyor. Muhammet Fatih'te abi diyor, alnıma bu yazıyı ben yazmadım' diyerek duruşunu bozmuyor" İfadelerini kullandı.



BABASI DA İKNA EDEMEDİ

Oğlunun şehit olmadan 3 gün önce Ankara'da toplantıya katıldığını hatırlatan baba Safitürk, oğlunun Ankara'dan da yaşadıkları Kocaeli'ye izne gelmesi için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Oğlunun teröristlerin makamı 10 Kasım'da boş görmesini istemediği için görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesine gittiğini anlatan Asım Safitürk, "Oğlum şehit olmadan önce Ankaraya toplantıya gelmişti. Telefonla görüştük, 'oğlum gel seni görelim' dedik. Ancak bana, 'baba 10 Kasım törenleri var. Hainlerin devletin makamını boş görerek konmasın' diyerek gelmedi" ifadelerine yer verdi.

Anneler Ortaokulunun düzenlediği 'Kayıp Hazinelerin Keşfi Projesi' ödül törenin de gerçekleştiği programda, Okul Müdürü Mehmet Kemerli tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babasına oğlunun fotoğrafı hediye edildi.

(Lider Olgun / İHA)