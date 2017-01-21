Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit dayıya son dokunuş
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit dayıya son dokunuş

Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
El-Bab bölgesinde DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın naaşı, öğlen saatlerinde Zonguldak Havalimanına inen uçaktan alınarak Devrek Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Şehidin naaşı için Devrek Cumhuriyet Alanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİDİN AİLESİ FERYAT EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şehidin tabutu cenaze aracından omuzlara alınarak Merkez Yeni Camii'nin avlusuna getirildi. Şehidin babası Hüseyin Bakır, tören alanında taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durabilen baba Hüseyin Bakır, oğlunun tabutu başına geçerek gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Habibe Bakır, zaman zaman annesi Hatime Bakır'ın yanağını öperek teselli vermeye çalıştı. Şehidin ablası Nafize Küçükkaya da annesinin elini tutarak destek olmaya çalıştı. Şehidin ailesi oğullarının tabutu başına gelerek feryat etti.
Şehidin amcasının oğlu Murat Bakır da tabutun başına gelerek şehidin fotoğrafını dakikalarca öptü. Güçlükle ayakta durabilen Murat Bakır, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

BUĞLEMNUR'DAN DAYIYA SON BAKIŞ
Bir ara abla Nafize Küçükkaya, 1.5 yaşındaki kızı Buğlemnur'u kucağına alarak sevdi. Ardından şehidin yakınları minik bebeği şehit dayısının tabutu başına getirdi. Buğlemnur ellerindeki karanfilleri dayısının tabutuna bıraktı.
Çok sevdiği dayısının tabutu başına getirilen Buğlemnur, her şeyden habersiz annesi, dedesi, teyzesi ve anneannesi ile birlikte dakikalarca tabutu sevdi.

CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRDI
Zonguldak İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Av. Ünal Demirtaş'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, belediye başkanları ve 3 bine yakın vatandaş katıldı.
İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılınan şehidin naaşı defnedilmek üzere Pınarönü köyüne götürüldü.

KREDİ ÇEKİP ALDIĞI OTOMOBİLİNE İKİ GÜN BİNEBİLDİ
15 gün önce ailesinin yanına gelen Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın, görev yaptığı Tunceli'de bir süre önce kredi çekerek otomobil satın aldığı öğrenildi. Şehidin, köyüne yaptığı ziyaret boyunca yeni aldığı otomobiline iki gün binebildiği öğrenildi.
Evinin garajına otomobilini koyarak Suriye'deki görev gittiği öğrenilen Bakır'ın, Suriye görevi dönüşünde otomobilini kullanmayı planladığı ortaya çıktı.
(Fikri Erdem - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Konya galibiyet hasretine son verdi
Manisa'da 6 HDP'li tutuklandı
'Golden Çetesi'ne belediye el koydu
Günün özeti
Hastaneden Cavcav'ın durumu hakkında açıklama
Tekneleri batarken canlı yayın yaptılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Konya galibiyet hasretine son verdi
Konya galibiyet hasretine son verdi
Manisa'da 6 HDP'li tutuklandı
Manisa'da 6 HDP'li tutuklandı
'Golden Çetesi'ne belediye el koydu
'Golden Çetesi'ne belediye el koydu
Günün özeti
Günün özeti
Hastaneden Cavcav'ın durumu hakkında açıklama
Hastaneden Cavcav'ın durumu hakkında açıklama
Tekneleri batarken canlı yayın yaptılar
Tekneleri batarken canlı yayın yaptılar
Aytemiz Alanyaspor'a Yunan stoper
Aytemiz Alanyaspor'a Yunan stoper
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den yeni dizi sinyali
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den yeni dizi sinyali
Erdoğan ve Yıldırım şehit cenazesine katıldı
Erdoğan ve Yıldırım şehit cenazesine katıldı
Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
Savunmasında ne söyledi ?
Savunmasında ne söyledi ?
Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak
Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English