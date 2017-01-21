Şehit dayıya son dokunuş

Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

El-Bab bölgesinde DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın naaşı, öğlen saatlerinde Zonguldak Havalimanına inen uçaktan alınarak Devrek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin naaşı için Devrek Cumhuriyet Alanı'nda cenaze töreni düzenlendi.



ŞEHİDİN AİLESİ FERYAT EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin tabutu cenaze aracından omuzlara alınarak Merkez Yeni Camii'nin avlusuna getirildi. Şehidin babası Hüseyin Bakır, tören alanında taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durabilen baba Hüseyin Bakır, oğlunun tabutu başına geçerek gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Habibe Bakır, zaman zaman annesi Hatime Bakır'ın yanağını öperek teselli vermeye çalıştı. Şehidin ablası Nafize Küçükkaya da annesinin elini tutarak destek olmaya çalıştı. Şehidin ailesi oğullarının tabutu başına gelerek feryat etti.

Şehidin amcasının oğlu Murat Bakır da tabutun başına gelerek şehidin fotoğrafını dakikalarca öptü. Güçlükle ayakta durabilen Murat Bakır, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.



BUĞLEMNUR'DAN DAYIYA SON BAKIŞ

Bir ara abla Nafize Küçükkaya, 1.5 yaşındaki kızı Buğlemnur'u kucağına alarak sevdi. Ardından şehidin yakınları minik bebeği şehit dayısının tabutu başına getirdi. Buğlemnur ellerindeki karanfilleri dayısının tabutuna bıraktı.

Çok sevdiği dayısının tabutu başına getirilen Buğlemnur, her şeyden habersiz annesi, dedesi, teyzesi ve anneannesi ile birlikte dakikalarca tabutu sevdi.



CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRDI

Zonguldak İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Av. Ünal Demirtaş'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, belediye başkanları ve 3 bine yakın vatandaş katıldı.

İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılınan şehidin naaşı defnedilmek üzere Pınarönü köyüne götürüldü.



KREDİ ÇEKİP ALDIĞI OTOMOBİLİNE İKİ GÜN BİNEBİLDİ

15 gün önce ailesinin yanına gelen Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın, görev yaptığı Tunceli'de bir süre önce kredi çekerek otomobil satın aldığı öğrenildi. Şehidin, köyüne yaptığı ziyaret boyunca yeni aldığı otomobiline iki gün binebildiği öğrenildi.

Evinin garajına otomobilini koyarak Suriye'deki görev gittiği öğrenilen Bakır'ın, Suriye görevi dönüşünde otomobilini kullanmayı planladığı ortaya çıktı.

(Fikri Erdem - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)