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Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi
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Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi

'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi' kapsamında Osmaniye'de 3 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye edildi.

"Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi" kapsamında Osmaniye'de 3 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Başkanlığınca yürütülen "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında şehit çocuklarına Osmaniye Valiliğinde düzenlenen törenle dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti. "Şehitlerimizin aileleri hepimizin emanetidir" diyen Vali Al, "Dağıtımı yapılan dizüstü bilgisayarların öğrencilerin eğitim hayatlarındaki başarıya katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Şehit Süleyman İyikul'un oğlu Zeynel Kaan İyikul'a, Şehit İbrahim Etiz'in kızları Eylül ve Esila Etiz ve Şehit Mehmet Karacatilki'nin oğulları Gökhan Emir ve Emir Hamza Karacatilki'ye dizüstü bilgisayarları hediye edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve Halk Bankası Osmaniye Şubesi Müdürü Mustafa Güneş Ulaş katıldı.
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