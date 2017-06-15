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Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy toprağa verildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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CUMHURBAŞKANI DA TÖRENE KATILDI

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İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası İlhami Büyüksoy, annesi Zeliha Büyüksoy, amcası Kadir Büyüksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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MEHMET GÖRMEZ NAMAZ KILDIRDI

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Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Namazın ardından şehitler kervanına bir yiğidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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