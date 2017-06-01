Şehit binbaşının cenazesi Çorlu'ya getirildi

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde düşen helikopterde şehit olan Binbaşı Koray Onay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderilmek üzere Çorlu Havaalanına getirildi.

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde düşen helikopterde şehit olan Binbaşı Koray Onay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderilmek üzere Çorlu Havaalanına getirildi.

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen helikopterde şehit olan 13 askerden biri olan Binbaşı Koray Onay'ın naaşı, Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından askeri uçakla Çorlu Havaalanına getirildi.

Şehit Binbaşı Koray Onay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı burada yapılan askeri törenin ardından askeri helikopterle baba ocağı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

Çorlu Havaalanında düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Erdal Eren, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, protokol üyeleri askeri erkan ve Şehit Binbaşı Koray Onay'ın yakınları katıldı.

(Serdar Şahin/İHA)