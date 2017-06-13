Şehit babaya son bakış

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi ilk olarak baba evine götürüldü. Burada helallik alınarak dualar edilirken, ilçe halkı şehit yakınlarını evinde de yalnız bırakmadı. Daha sonra şehidin cenazesi namaz kılınması için Ulu Camii'ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı, tekbir getirildi. Şehidin bir yaşında ki oğlu Osman Kuzey Aydoğan da tabutun başında olup bitenden habersiz kalabalığı izledi. Şehidin Malatya'da uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Önder Aydoğan da törene üniforması ile katıldı. Aydoğan, "Benim iki çocuğum var. Vatansızlara sözüm bizde Ramazanlar bitmez. İki tane oğlum var, ikisi de bu vatana bir kere değil bin kere feda olsun. Bizde Ramazanlar tükenmeyecek" dedi.

Şehit yakınları tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı.

(Özcan Saraç / İHA)