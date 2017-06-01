Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit babasının feryatları yürek dağladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit babasının feryatları yürek dağladı

Şırnak Uludere'deki helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası, 'Yanık kokularına kurban olayım senin' diyerek gözyaşı döktü.

Şırnak Uludere'deki helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası, "Yanık kokularına kurban olayım senin" diyerek gözyaşı döktü.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde dün düşen helikopterin içerisinde şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi, son kez helallik alınmak üzere Şişli Feriköy'de bulunan baba ocağına getirildi. Cenaze evin önüne getirildiği esnada baba Vural Şener, araca çıkarak oğlunun tabutunu yanına yattı. Bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döken Şener, ardından araçtan inerek helallik istedi. Anne Fatma Şener ve eşi Melike Şener ise uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti.
Ardından cenaze askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilerek musalla taşına konuldu. Şehidin gözü yaşlı ailesi de tabutun başına gelerek dua etti. Baba Şener oğlunun tabutuna koklayarak, "Yanık kokularına kurban olayım senin" demesi yürekleri dağladı. Anne Şener burada da gözyaşı dökerken, şehidin eşi Şener ise eşinin tabutunu okşadı. Cenaze başlayacağı esnada şehidin tabutunun başına gelen bir yakını ise, "Senin oğlun çok küçük, onun yerini kim tutar oğlum" diyerek ağıt yaktı.

ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU DA CENAZEYE KATILDI
Şehidin cenaze namazı, ikindi namazının müteakip Feriköy Hasan Zeynep Camii'nde kılındı. Cenaze namazına eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İBB Başkanı Kadir Topbaş, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve yüzlerce insan katıldı.

"O VATAN BORCUNU ÖDEDİ"
Cenazenin kılınmasının ardından dua edilerek helallik alındı. Bu esnada şehidin babası Şener, "Yüzlerce, binlerce kez helal olsun" diyerek defalarca hakkını helal etti. Ardından baba Şener, "5 kuruş, 25 kuruş alacağı olan lütfen şimdi söylesin, hakkı olup da söylemeyen namert olsun. Kimin hakkı varsa lütfen söylesin" dedi.
Bunun üzerine babanın yanındaki Davutoğlu ise gözyaşlarını tutamayarak, "O vatan borcunu" ödedi diyerek acılı babayı teselli etti. Şehidin babası, "Cenazen gelmesin diye her gün dua ettim. Bu dualarım kabul olmadı, inşallah cennete gidersin" diyerek feryat etti.

EŞİNİN FOTOĞRAFIYLA CENAZE ARACININ ARKASINDAN YÜRÜDÜ
Ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top aracına konuydu. Aracın bir süre ilerlemesinin ardından tekrar omuzlara alınan şehit, ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Şehidin babasının ve eşinin fotoğrafıyla aracın arkasından gözyaşlarıyla yürümesi ise yürekleri sızlattı.
Öte yandan şehidin 2016 yılında Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısından kıl payı kurtulduğu öğrenildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugün özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit komutanı anlattı
Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik
Vatikan'dan dumanlar yükseliyor
Şehit babasının feryatları yürek dağladı
Suudi Arabistan'da patlama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak şehitlerine veda
Şırnak şehitlerine veda
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugün özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugün özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit komutanı anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit komutanı anlattı
Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik
Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik
Vatikan'dan dumanlar yükseliyor
Vatikan'dan dumanlar yükseliyor
Şehit babasının feryatları yürek dağladı
Şehit babasının feryatları yürek dağladı
Suudi Arabistan'da patlama
Suudi Arabistan'da patlama
'Son 2 yılda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik'
'Son 2 yılda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik'
Adanaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Adanaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Binbaşı Koray Onay'a ağlatan veda
Binbaşı Koray Onay'a ağlatan veda
Şehit Tümgeneral son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tümgeneral son yolculuğuna uğurlandı
Devletin zirvesi onu yalnız bırakmadı
Devletin zirvesi onu yalnız bırakmadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English