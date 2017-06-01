Şehit babasının feryatları yürek dağladı

Şırnak Uludere'deki helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası, 'Yanık kokularına kurban olayım senin' diyerek gözyaşı döktü.

Şırnak Uludere'deki helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan şehit babası, "Yanık kokularına kurban olayım senin" diyerek gözyaşı döktü.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde dün düşen helikopterin içerisinde şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi, son kez helallik alınmak üzere Şişli Feriköy'de bulunan baba ocağına getirildi. Cenaze evin önüne getirildiği esnada baba Vural Şener, araca çıkarak oğlunun tabutunu yanına yattı. Bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döken Şener, ardından araçtan inerek helallik istedi. Anne Fatma Şener ve eşi Melike Şener ise uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti.

Ardından cenaze askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilerek musalla taşına konuldu. Şehidin gözü yaşlı ailesi de tabutun başına gelerek dua etti. Baba Şener oğlunun tabutuna koklayarak, "Yanık kokularına kurban olayım senin" demesi yürekleri dağladı. Anne Şener burada da gözyaşı dökerken, şehidin eşi Şener ise eşinin tabutunu okşadı. Cenaze başlayacağı esnada şehidin tabutunun başına gelen bir yakını ise, "Senin oğlun çok küçük, onun yerini kim tutar oğlum" diyerek ağıt yaktı.



ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU DA CENAZEYE KATILDI

Şehidin cenaze namazı, ikindi namazının müteakip Feriköy Hasan Zeynep Camii'nde kılındı. Cenaze namazına eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İBB Başkanı Kadir Topbaş, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve yüzlerce insan katıldı.



"O VATAN BORCUNU ÖDEDİ"

Cenazenin kılınmasının ardından dua edilerek helallik alındı. Bu esnada şehidin babası Şener, "Yüzlerce, binlerce kez helal olsun" diyerek defalarca hakkını helal etti. Ardından baba Şener, "5 kuruş, 25 kuruş alacağı olan lütfen şimdi söylesin, hakkı olup da söylemeyen namert olsun. Kimin hakkı varsa lütfen söylesin" dedi.

Bunun üzerine babanın yanındaki Davutoğlu ise gözyaşlarını tutamayarak, "O vatan borcunu" ödedi diyerek acılı babayı teselli etti. Şehidin babası, "Cenazen gelmesin diye her gün dua ettim. Bu dualarım kabul olmadı, inşallah cennete gidersin" diyerek feryat etti.



EŞİNİN FOTOĞRAFIYLA CENAZE ARACININ ARKASINDAN YÜRÜDÜ

Ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top aracına konuydu. Aracın bir süre ilerlemesinin ardından tekrar omuzlara alınan şehit, ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Şehidin babasının ve eşinin fotoğrafıyla aracın arkasından gözyaşlarıyla yürümesi ise yürekleri sızlattı.

Öte yandan şehidin 2016 yılında Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısından kıl payı kurtulduğu öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)