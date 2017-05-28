Şehit babasının adı ve hatıralarıyla büyüyor

26 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın, doğumunu bile göremediği 6 aylık bebeği, hem adıyla hem de ondan geriye kalan hatıraların kokusuyla büyüyor.

26 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın, doğumunu bile göremediği 6 aylık bebeği, hem adıyla hem de ondan geriye kalan hatıraların kokusuyla büyüyor.

2016 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın eşi Serap Karaman (25), şehit kocasının adını verdiği oğlunu, şehidinin hatıralarıyla büyütüyor.

Eşi şehit düştükten sonra Bingöl'deki ailesinin yanına yerleşen Serap Karaman, çocuğunun odasını eşinin hatıralarıyla donattı. Türk bayrağı, şehit kocasının fotoğrafları, şehadet belgesi ve aile fotoğrafların yer aldığı odada bulunan 6 aylık Kadir'in beşiğinde ise babasından kalan bere ve kep bulunuyor. Her gece babasından kalan bereye sarılarak uyuduğu öğrenilen minik Kadir'in annesi, oğlunun en çok babasından kalan tespihleri elinden düşürmediğini ifade etti.



EŞİ ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNDE 7 AYLIK HAMİLEYDİ

2015 yılı Ekim ayında şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'la evlendiklerini ifade eden Serap Karaman, Lice'deki operasyonda kendisini arayarak henüz dünyaya gelmemiş oğluna iyi bakmasını vasiyet ettikten yarım saat sonra şehit düştüğünü anlattı. Kocasının şehit olmasından sonra Çorum'un İskilip ilçesinde son yolcuğuna uğurlandığını aktaran acılı eş Serap Karaman ise Bingöl'deki baba evine yerleşti.

Eşinin şehadet haberini sosyal medyadan öğrendiğini belirten Karaman, "Eşim, telefonla konuştuktan yarım saat sonra şehit düşmüştü. Akşam saat 9 civarında şehadet haberini gördüm. İnanamadım, arkadaşlarını aradım. Bir arkadaşı ısrarlarım üzerine eşimin şehit düştüğünü söyledi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım. Benim için çok kötü bir dönemdi. Hala eşimin vefatına inanamıyorum. Eşim şehit düştüğünde 7 aylık hamileydim, bu süreç benim için çok zordu" dedi.



"BİR KADİR GİDER, BİN KADİR GELİR"

Eşinin ismini oğluna verdiğini belirten Karaman, "Eşimin ismini yaşatmak istedim. Bir Kadir gider, bin Kadir gelir. Hepsi bu vatana feda olsun. Onlar şehit düşüyor ama biz yine evlat büyütüyoruz. Hepsi de bu vatana, bu bayrağa feda olsun. Ben oğlumu babası gibi bir kahraman olarak büyüteceğim. Kahraman babasına layık bir evlat yetiştireceğim inşallah" diye konuştu.



BABASININ KOKUSUYLA BÜYÜYOR

Oğlu Kadir'in babasının kokusuyla büyüdüğünü anlatan Karaman, "Fotoğraflarına bakıp büyüyor. Tespihine, saatine, şapkasına, dokunarak koklayarak büyüyecek. Bir Kadir verdik, bir Kadir daha büyütüyoruz. Hiçbir zaman bu bayrak inmeyecek ve hainlere taviz verilmeyecek" şeklinde konuştu.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu da kaydeden şehit eşi kendilerinin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını sözlerine ekledi.

(Yılmaz Atar / İHA)