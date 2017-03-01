Şehit babası: Evim barkım yansın, bu sandığa bir şey olmasın

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği 1993 yılında şehit olan Vemin Duğan'ın babasını ziyaret etti. Ziyarette oğlunun eşyalarını 24 yıldır bir sandıkta sakladıklarını söyleyen baba Fettah Duğan, 'Evim barkım yansın ama bu sandığa bir şey olmasın' dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği 1993 yılında şehit olan Vemin Duğan'ın babasını ziyaret etti. Ziyarette oğlunun eşyalarını 24 yıldır bir sandıkta sakladıklarını söyleyen baba Fettah Duğan, "Evim barkım yansın ama bu sandığa bir şey olmasın" dedi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının desteklediği ve Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programda şehit Vemin Duğan'ın, şehit Mustafa Gevrek'in ve Feyyaz Yumuşak'ın aileleri ziyaret edildi.

Şehit ailelerine dokuma halı üzerine işlenmiş çocuklarının fotoğrafları ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.



ŞEHİT ÇOCUĞUNUN KIYAFETLERİNİ VE FOTOĞRAFLARINI 24 YILDIR SANDIKTA SAKLIYOR

Siirt'in Pervari ilçesinde 1993 tarihinde şehit düşen Vemin Duğan'ın babası Fettah Duğan fotoğraf ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alırken, Vemin Duğan'ın tüm fotoğraflarını ailece sakladıklarını söyledi.

Şehit babası Fettah Duğan, "Evim barkım yansın ama sandığa bir şey olmasın. O sandıkta çocuğumun hatıraları var."dedi.

Sandığın bir kere komşuları tarafından açıldığını ifade eden Duğan, "Bizler sandığı açmıyoruz. 24 senedir de hiç açmıyoruz. Evim yansın ama sandığıma bir şey olmasın. Evimiz barkımız her şeyimiz o sandık. Hediye ve fotoğrafa teşekkür ederim. Fotoğrafı da annesinden gizlemek istiyorum. 3 tane kardeşi var. Annesi görmeden de kardeşlerine vereceğim" diye konuştu.

Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Mutlu Kılıçaslan ise ziyarette yaptığı konuşmada Unutulmayacak Vatan Evlatları projesi kapsamında şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ve acılarını da paylaştıklarını belirtti.

Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından şehit Vemin Duğan'ın, Mustafa Gevrek'in ve Feyyaz Yumuşak'ın aileleri, dernek başkanı Ahmet Beşkardaş, başkan yardımcısı Mutlu Kılıçaslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü şehit ve gazi birimi sorumlusu Yunus Erdoğdu tarafından ziyaret edildi.

(Enderhan Öz/İHA)