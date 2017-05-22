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Şehit babası diğer asker oğluna sarılarak ayakta durdu
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Şehit babası diğer asker oğluna sarılarak ayakta durdu

Hakkari'de görev sırasında yıldırım çarpması sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Er Enes Sakınç, Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de görev sırasında yıldırım çarpması sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Er Enes Sakınç, Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Habesti Üs Bölgesi'nde meydana gelmişti. Piyade Sözleşmeli Er Enes Sakınç, yol emniyeti görevi icra ettiği sırada bulunduğu mevziye yıldırım düşmüş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Şehit Sakınç'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirildi. İlçede hükümet konağı önünde şehit Sakınç için cenaze töreni düzenlendi.
Törene Vali Murat Zorluoğlu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül,ilçe protokolü, askeri ve emniyet personeli, şehidin yakınları, ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
4 kardeş olan şehit Sakınç'ın 20 yaşındaki kardeşi Murat'ın da1 aylık asker olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Murat Sakınç, ağabeyinin acı haberini alır almaz vatani görevini yaptığı Isparta'dan memleketine geldi. Törende baba Bedri Sakınç, şehit oğlunun acısına, asker oğluna sarılarak dayanmaya çalıştı.
Şehidin annesi Zeynep ve kız kardeşi Nazlı Sakınç ile diğer yakınları, şehidin naaşına sarılarak ağıtlar yakıp göz yaşı döktü.
Öğle namazına müteakip şehit için İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Müftü Sarıkaya tarafından edilen dua sonrası şehidin naaşı askerler tarafından alınarak cenaze aracına taşındı. Tören geçişinin ardından şehidin naaşıAşağıkulusaği Köyü Beyler Mezrası'na götürülerek göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
(Halil İbrahim Varlı / İHA)

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