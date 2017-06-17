Şehit babalarının en acı Babalar Günü

Adana'da şehit babaları, Babalar Günü'nde Garnizon Şehitliği'ne gelerek oğullarının mezarlarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Şehit babası Kadir Dilci, 'Bir baba olarak evladımın beni toprağa koyacağı yerde ben evladımı toprağa koymuşum' ifadelerini kullanırken bir diğer şehit babası Musa Demiryürek, 'Evladım vatan için kendini feda etti. Ağlayıp sızlamaya gerek yok' dedi.

Adana'da şehit babaları, Babalar Günü'nde Garnizon Şehitliği'ne gelerek oğullarının mezarlarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Şehit babası Kadir Dilci, "Bir baba olarak evladımın beni toprağa koyacağı yerde ben evladımı toprağa koymuşum" ifadelerini kullanırken bir diğer şehit babası Musa Demiryürek, "Evladım vatan için kendini feda etti. Ağlayıp sızlamaya gerek yok" dedi.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, evlatlarını vatan uğruna şehit veren babalar için bu sene de buruk geçiyor. Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit babaları, terör operasyonlarında şehit düşen evlatlarının hasretini mezar taşlarındaki fotoğrafları uzun süre öperek giderdi. Çocuklarının mezarlarını temizleyerek dualar eden babalar duygusal anlar yaşayıp zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.



"BİZ KENDİMİZİ TOPRAĞIN ALTINDA BEKLİYORDUK"

Bu sene bazı şehit babaları için Babalar Günü daha da acı geçti. Oğlu olmadan ilk Babalar Günü'nü geçiren Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hulusi Emre Dilci'nin babası Kadir Dilci, oğlunu toprağa vermekten dolayı büzük üzüntü yaşadığını ifade etti. Dilci, "Çok büyük bir acı. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Bir baba olarak evladımın beni toprağa koyacağı yerde ben evladımı toprağa koymuşum. Onun içinde ben onun ziyaretine gelmek zorundayım. Zor bir şey. Biz kendimizi toprağın altında beklerken, biz oğlumuzu toprağın altına koyduk" dedi.





"MAALESEF ŞEHİTLER GELİYOR"

Şehit olan oğlunun acısına alışamadığını da belirten Dilci, "Bu gencecik çocuklar şehit oluyor ama anlamsız oluyor. Bizim devletimiz güçlü. Yakın o dağları, canlı bir şey bırakmayın. Ben de askerlik yaptım. Eğitim almayan çocuklar askerlik yapıyor. Taş üzerine taş bırakmam ben orada. Maalesef şehitler geliyor" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in babası Musa Demiryürek de "Vatan millet sağolsun. Vatan için kendini feda etti. Yetkililer ellerinden geleni yapıyorlar. Şehit olanlar cennete gidiyor. Ağlayıp sızlamanın bir şeyi yok. Onlar şimdi cennette. Allah bütün hainlerin belalarını versin. Bitmek üzereler" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli /İHA)