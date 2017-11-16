16.11.2017 10:26 Şehit ateşi Van'a düştü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin Van'daki baba evinde yas var. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin Van'daki baba evinde yas var.

Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Er Suat Surki (21) şehit olurken, 2 silah arkadaşı ise yaralandı. Şehidin acı haberi dün gece İpekyolu ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyran Sokağı'nda ikamet eden babası Adil ve annesi Sariya Surki'ye iletildi. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrağı asılırken, cenazesinin ise öğle saatlerinde yapılacak törenle defnedileceği öğrenildi.

(Mehmet Salih Akkuş-Yılmaz Sönmez/İHA)

