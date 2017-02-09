09.02.2017 14:56 Şehit ateşi Sakarya'ya düştü

Fırat Kalkanı Harekatında sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un Sakarya'daki baba evine ateş düştü. Fırat Kalkanı Harekatında sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un Sakarya'daki baba evine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatının 170'inci gününde El-Bab'daki operasyonda Türk Askeri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmada 11 asker yaralanırken, 1 asker de şehit oldu. Şehit olan askerin Sakaryalı Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş olduğu belirlendi. Akkuş'un Kaynarca ilçesine bağlı Uzakkışla Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mahmut Akkuş'un evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans bekletilirken şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Zaman zaman feryatların yükseldiği evde şehidin yakınlarına 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan Ömer Akkuş'un 7 kardeşi daha olduğu öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek / İHA)

