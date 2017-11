15.11.2017 17:12 Şehit ateşi Mersin'e düştü

Edinilen bilgiye göre, dün Ağrı'nın Eleşkirt ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda bu sabah teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan (23) şehit oldu. Şehit Doğan'ın merkez Mezitli ilçesine bağlı Doğlu Mahallesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Operasyonda evladının şehit düştüğünün haberini alan anne Emine Doğan gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu da taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 3'ü kız 7 kardeş oldukları öğrenilen şehit Doğan'ın erkek kardeşlerinden birinin de Tuzla'da asteğmen olduğu öğrenildi. Ayrıca şehidin 9 ay önce evlendiği, eşinin de yanında olduğu ifade edildi.

Oğluyla en son dün konuştuklarını söyleyen anne Emine Doğan, "Dün göreve çıkmadan beni aradı. 'Göreve gidiyorum, merak etme anne, bir şey olmaz, ölüm nerede olsa bizi bulur' dedi. Dün akşam üzeri çıktı, bugün akşam üzeri dönecekti ama kısmet olmadı. Kısmet değilmiş. 'Anne dua et arkamdan, her zaman dua et' derdi" dedi.

(Koray Ünlü/İHA)