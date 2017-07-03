Şehit ateşi Mersin'e düştü

Hakkari'de yürütülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer şehit oldu.

Hakkari'de yürütülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Nirvan Seyit dağı bölgesinde yürütülen Şehit Yüzbaşı Özgür Öztekin -2 operasyonu sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin cenazesinin, ikindi namazını müteakip Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

