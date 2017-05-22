Şehit ateşi Malatya'ya düştü

Amanos dağlarında PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in acı haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı. 2 yıl önce babasını kaybeden Şehit Uzman Çavuş Sevinç'in ailesi acı haberle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Amanos dağlarında PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in acı haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı. 2 yıl önce babasını kaybeden Şehit Uzman Çavuş Sevinç'in ailesi acı haberle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Osmaniye'de Amanos Dağı eteklerinde Ayasekisi bölgesinde terör örgütü PKK'ye yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in (27) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bindallı Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi Yeşilyurt Kaymakam vekili Vedat Yılmaz verdi. Acı haberi alan şehidin amcası Ahmet Sevinç, kaymakam ve komutanlara sarılarak uzun süre ağladı. Acılı amca 'Vatan sağolsun' derken, anne Nuriye Sevinç ise güçlükle ayakta durabildi. Acı haber ile birlikte sinir krizleri geçiren aileye sağlık görevlileri müdahale etti.

Askerlik görevinden sonra uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kalan Şehit Uzman Çavuş Sevinç'in evli ve 4 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Babası Mehmet Sevinç'i 2 yıl önce kaybeden Şehit Uzman Çavuşun 4 yıl önce de ağabeyi Selam Sevinç'i hastalık nedeniyle kaybettiği belirtildi. 3'ü kız 11 kardeş olan Şehit Uzman Çavuş Sevinç'in bir ağabeyinin de polis olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in cenazesinin yarın Malatya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

(Cahit Özçelik / İHA)