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Şehit ateşi Karaman'a düştü
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Şehit ateşi Karaman'a düştü

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehadet haberi, Karaman'daki ailesine verildi.

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehadet haberi, Karaman'daki ailesine verildi.
Hakkari'nin Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında dün gece göğsünden yaralanan 25 yaşındaki özel harekat polisi Mevlüt Dündar kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın acı haberi, memleketi Karaman'ın Koçak Dede Mahallesi Ahmet Hilmi Birand Caddesi'nde ikamet eden ailesine Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ile Emniyet Müdürü Levent Tutuk tarafından ulaştırıldı. Şehidin babasının dün rahatsızlandığı ve Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilirken, oğlunun şehit olduğu haberi anne Şerife Dündar'a verildi. 6 yıllık polis olan Dündar'ın 3'ü erkek 2'si kız 5 kardeş oldukları öğrenildi.
Öte yandan, şehidin 15 Temmuz öncesinde Şırnak'ta görevli olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra görevli olarak Ankara'ya gönderildiği, burada da kolunu kırdığı ve koluna platin takıldığı öğrenildi. Şehidin kolundan tedavi gördükten sonra Hakkari'deki görevine döndüğü belirtildi. Şehadet haberinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
(Mehmet Dağlı / İHA)

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