14.01.2017 12:36 Şehit ateşi Hatay'a düştü

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bitlis'te PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak'ta başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Veysel Şirin (36) ve Samet Kaya (27) şehit olurken, 2 asker yaralandı.

Uzman Çavuş Veysel Şirin'in, Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki babaevine sağlık ekipleriyle birlikte gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine verdi. Türk bayrakları asılan ve taziye çadırı kurulan şehit evinde, acılı yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Jandarma Uzman Çavuşlar Veysel Şirin ve Samet Kaya'nın cenazeleri, bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Şehit Veysel Şirin'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip memleketi Hassa'da defnedilmesi bekleniyor.



