Şehit ateşi Giresun'a düştü

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un acı haberi Giresun'a ulaştı.
El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un acı haberi Giresun'a ulaştı. Alucra Kaymakamı Ferhat Vardar ve Belediye Başkanı Asım Kaymakçı tarafından şehidin Akçiçek köyündeki kardeşlerine acı haber verildi. Anne babası İstanbul'da bulunduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş'un baba evi ile çevredeki evler ve ilçe sokaklarına Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Emre Doruk'un 3 yıllık uzman çavuş olduğu ve kısa süre önce Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildiği ve burada şehit olduğu öğrenildi. Emre Doruk'un cenazesi yarın Alucra Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Şehitliği'ne defnedilecek. (Candemir Sarı /İHA)
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