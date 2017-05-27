Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ferhat Gözen'in acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ferhat Gözen'in acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Ferhat Gözen'in şehadet haberi Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Perilikaya Mahallesi TOKİ 300 Evler 4. katında yaşayan annesi Asiye ve babası Mehmet Gözen'e verildi. Haberin ardından şehidin annesi sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bekletilen 112 ambulansındaki sağlık ekipleri tarafından aileye ilk müdahale yapıldı.



OPERASYON ÖNCESİ HELALLİK İSTEDİ

Şehidin ailesinin kaldığı evin balkonuna çocuklar tarafından Türk bayrağı asıldı. Mahalledeki bazı evlerde evlere de Türk bayrağı asıldığı görüldü. Şehit Ferhat Gözen'in operasyona çıkmadan önce ailesini telefonla arayarak, anne Asiye ve babası Mehmet ile konuştuğu öğrenildi. Telefonda operasyona çıkacağını söyleyen şehidin ailesinden helallik istediği öğrenildi. Şehidin halasının kocası olan Davut Aydın, "Ailenin durumu perişan Şehit haberi. Şehit olduktan sonra vatan sağ olsun denilir ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Giden gidiyor, yanan yanıyor. Okulu ile birlikte 1 senedir askerdi. Siirt Eruh'ta çatışmada oldu. Akşamüstü çatışma olmuş. En son ailesi ile görüşmüş. Görüştükten sonra çatışma olmuş" dedi.



BABASININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehidin 2015 yılında yaptığı vatani görevinin ardından Gaziantep'e bir süre geçici işlerde çalıştığı öğrenilirken, Gözen'in babasına araba ve kendisine ev alabilmek hayali ile yaklaşık 1 yıl önce yeniden askerlik için müracaat etti. Uzman çavuş olarak yeniden asker olan Gözen'in kısa bir süre önce babasına otomobil hayalini gerçekleştirdiği fakat kendisinin ev hayalini gerçekleştiremediği belirtildi.

Öte yandan sosyal medya hesabından Şubat ayında yaptığı hedefe ateş ederken görüntülerini paylaşan şehit Ferhat Gözen'in 24 Nisan'da yaptığı paylaşımı ise duygulandırdı.

(Serhat Demir / İHA)