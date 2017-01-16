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Şehit ateşi Erzurum'a düştü
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Şehit ateşi Erzurum'a düştü

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Şenali Ocak'ın Erzurum'un Şenkaya nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Şenali Ocak'ın Erzurum'un Şenkaya nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.
Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi. Saldırıda şehit olan polis memurlarından Şenali Ocak'ın Erzurum'un Şenkaya nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.
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