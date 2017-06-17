Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erbil Arslan'ın Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın imhası sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erbil Arslan'ın Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hakkari Dağ Komando Tugayında görev yapan İstihbarat Uzman Çavuş Erbil Arslan'nın Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Mayın imhası görevi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Arslan'ın cenazesinin yarın Susurluk'a bağlı Göbel kırsal mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)