Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Hatay'ın Hassa ilçesinde bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in acı haberi Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in acı haberi Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan operasyon sırasında yaşanan olayda yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İlyaslar kırsal Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesi Alime ve babası Mehmet Elçin ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin eşi büyük acı yaşadı.

Şehidin evine Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Cenazenin yarın defnedileceği kaydedilirken, şehidin 2 çocuk sahibi olduğu da öğrenildi.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)