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Şehit astsubayın cenazesi Çanakkale'ye getirildi
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Şehit astsubayın cenazesi Çanakkale'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının 98. gününde DAEŞ tarafından kaçırılan ve 40 gün sonra şehadet haberi gelen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi uçakla Çanakkale'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 98. gününde DAEŞ tarafından kaçırılan ve 40 gün sonra şehadet haberi gelen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi uçakla Çanakkale'ye getirildi.

Şehit Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Bugün, şehitler diyarı Çanakkale, Fırat kalkanında kahramanca savaşan, ülkesi ve milleti için şehit düşen bir kahramanını karşılayacak. Oğlum, milleti, devleti için canını hiçe sayarak, orada sonuna kadar çarpışarak şehit düşmüştür. O kahramanlar olduğu sürece bu ülke beraber olacak. Bayrağı hiç kimse indiremeyecek. Hiç kimse bizleri susturamayacak. Al bayrağımız her zaman bu ülkede dalgalanacak. Oğlum, seninle ne kadar gurur duysam azdır. Sen benim onurumsun, gururumsun" dedi.

Şehit astsubayın kardeşi Erdinç Kaşıkçı, abisinin raporlu olmasına rağmen yeniden göreve döndüğünü belirterek, "Abim vatanını o kadar çok seviyordu ki geçen kurban bayramında vuruldu da geldi. Doktor 3 ay rapor verdi. 'Kullanmayacağım ben, arkadaşlarımı yalnız bırakmam' diyerek koşa koşa Suriye'ye gitti. Eğer raporu kullansaydı, şimdi yanımızda olacaktı. Ağabeyim vatanını o kadar çok seviyordu" diye konuştu.

Ardından şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesini taşıyan askeri uçak Çanakkale Havaalanı'na indi. Şehidin eşi Hamiyet ve 15 aylık kızı Yağmur da aynı uçakla geldi. Şehit Kaşıkçı'nın cenazesini ailesi ile birlikte Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Şehit Kaşıkçı'nın cenazesi, uçaktan alınarak, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kaşıkçı'nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

TSK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında 29 Kasım tarihinde irtibatın kesildiği açıklanan iki askerden biri olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehadet haberi dün ulaşmıştı. Mesleğe 2007 yılında başlayan Kaşıkçı, Güneydoğu'da ve Kuzey Irak'ta görev yaptı.
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