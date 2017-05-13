Şehit Astsubay memleketine gönderildi

Hatay'ın Hassa ilçesi Çardak Yaylası Domuzdamı mevkisinde meydana gelen olayda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin için Hatay İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Hatay'ın Hassa ilçesi Çardak Yaylası Domuzdamı mevkisinde meydana gelen olayda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin için Hatay İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Hatay İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören sonrası şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin, memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine gönderildi. Şehit Astsubay Elçin'in 2 çocuk babası olduğu ve 1 ay önce Hatay'ın Dörtyol ilçesine geldiği öğrenildi. (Adem Karagöz/İHA)
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