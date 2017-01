05.01.2017 18:13 Şehit Astsubay Bilgiç son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in cenazesi gözyaşları arasında Malatya'da toprağa verildi. Vali Mustafa Toprak, 'Evladımızı şehit eden bu hainler asla emellerine ulaşamayacaklar' dedi. Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in cenazesi gözyaşları arasında Malatya'da toprağa verildi. Vali Mustafa Toprak, "Evladımızı şehit eden bu hainler asla emellerine ulaşamayacaklar" dedi.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Jubb Al Barazi bölgesinde düzenlenen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Arapgir ilçesine kayıtlı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in (29) naaşı Arapgir Hacı Osman Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Arapgir Mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine Vali Mustafa Toprak, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arapgir Kaymakam Vekili Cuma Emeç, çevre ilçelerin kaymakamları, Arapgir İlçe Belediye Haluk Cömertoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Mili Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Siyasi Parti İl Başkanları, bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve üyeleri, jandarma ve emniyet personelleri, şehidin yakınları ve yüzlerce öğrenci ile Arapgirli vatandaşlar katıldı.



"Evladınızla ne kadar gurur duysanız azdır"



Şehidin babası Fethi Bilgiç ve Annesi Hülya Bilgiç'e başsağlığı dileyen Vali Toprak, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz güçlü bir devlet, halkımız güçlü bir halk, tarihi şan ve şerefle dolu ordumuz güçlü bir ordu, Jandarma Teşkilatımız güçlü bir teşkilat, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ülkemize yönelik hain girişimler ve tehditler karşısında hepimizin ortak gücü ile bu hainlere karşı duruyoruz.



Şehidimizin Sosyal Medyada paylaştığı 'Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır' sözlerinin ne kadar manidar olduğunu bilmenizi isterim. Evladımızı şehit eden bu hainler asla emellerine ulaşamayacaklar, kahrolup gidecekler, cennette yerine alacak olan evladınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve onun temsilcileri olan bizler her zaman sizlerin yanınızdayız ve her zaman sizinle olmaya devam edeceğiz" dedi.



Şehidin naaşının sarılı olduğu Türk bayrağı ve Fotoğrafının 2. Ordu Kur.Bşk. ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kocaoğlu ile birlikte şehidin babasına verilmesinin ardından İlçe Kaymakamlığına da uğrayan Vali Toprak daha sonra ilçeden ayrıldı.