27.12.2016 18:13 Şehit Astsubay Altıparmak'ın cenazesi memleketi Konya'da

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab şehrinde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi Gaziantep'ten uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab şehrinde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi Gaziantep'ten uçakla memleketi Konya'ya getirildi.



Konya Havaalanı'nda düzenlenen karşılama törenine, şehidin yakınları, Vali Yakup Canbolat, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehidin cenazesi uçaktan askerlerin omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Memleketi Seydişehir ilçesine götürülen şehit astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

