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Şehit askere veda
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Şehit askere veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Küçük'ün cenazesi hava yoluyla sabaha karşı Konya'ya getirildi. Burada düzenlenen karşılama töreninin ardından şehit Küçük'ün cenazesi kara yoluyla getirildiği Karaman'da Devlet Hastanesi morguna kondu. Defnedilmek üzere morgdan alınan şehit Oğuzhan Küçük'ün cenazesi toprağa verilmeden önce son kez, Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin evin önüne getirildiği sırada şehit Küçük'ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük'ün cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına götürüldü.

"BİZ ŞU ANDA DÜĞÜN YAPIYORMUŞUZ GİBİ HİSSEDİYORUZ"
Burada şehit oğlunun üniformasını ve şapkasını giyen baba Alaaddin Küçük, oğlunun tabutunun başına giderek asker selamı verip, "Allah'ım şehadetini kabul et yarabbi. Vatana millete feda olsun. Hakkım helal olsun. Allah'ım razı olsun. Şu toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ne mutlu ki bize bu bayrağın üzerinde bir damla kanımız oldu. Evvel Allah'ın izniyle ne bayrak iner ne bu vatan savunmasından asla pes ederiz. Yerine yenisi gelir. Dikkat ederseniz üzerimdeki elbiseler üzerime oturdu ve yakıştı. Çağırdıkları an hazır olduğumuz zaten herkes gibi siz de takdir edersiniz. Ama gençler bize bu işi bırakmaz evvel Allah. Bizimkiler şehit oluyor. Düğüne gönderir gibi gönderiyoruz da bu satılmışlar ölünce nereye gidecekler. Hala devam ediyorlar ama elbet bunun sonu da gelecek. Bu inanç bu vatan sevgisi bu iman olduğu sürece Türk milletini asla kimse yıkamayacak. Allah imandan ayırmasın Türk milletini, vatan sevdasından ayırmasın" dedi.
Asker olan diğer oğluyla birlikte tabutun başına gelen Alaaddin Küçük, "Biz de asker çok. Erkek ve bayan fark etmiyor. Onlar düşünsün, biz mi düşüneceğiz. Bizim düşüneceğimiz bir şey yok. Biz şu anda düğün yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Sanmasınlar bizim küçük düşeceğimizi" diye konuştu.
Şehit babası Alaaddin Küçük, şehit oğlunun tabutunun başında bekleyen iki askerin kulağına giderek, "Kusura bakmayın sizi de sıcakta bekletiyoruz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNESİ AĞLAYAN YAKININ AĞZINI KAPATIP "AĞLAMA" DEDİ
Şehidin babası Alaaddin küçük ve annesi Şerife Küçük ve akrabaları şehidin tabutunun başına geldiği sırada bir yakınının ağlaması üzerine şehidin annesi Şerife Küçük, ağlayan yakının ağzını eliyle kapatarak "ağlama" dedi.
Şehit Oğuzhan Küçük'ün cenazesi İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci tarafından öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Hamidiye Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığındaki Garnizon Şehitliğinde dualarla defnedildi. Şehidin tabutunun taşındığı sırada vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Şehidin cenaze törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, daire müdürleri askeri ve sivil erkanın yanı çok sayıda vatandaş katıldı.
(Mehmet Dağlı / İHA)

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