15.01.2017 13:43 Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma' operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma" operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde uçakla Adana'ya getirilerek Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın naaşı, sabah saatlerinde karayoluyla Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak tabuta sarıldı. Cenaze aracı camiye giderken Leyla Kaya'nın "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşı döktü.

Babası Bedir Kaya ise tabuta sarılarak, "Samet'im gitme" diyerek feryat etti. Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu çelenkteki yazıyı yırtıp yere attı.

Şehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldı. Adana Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konuldu. Şehidin eşi Leyla Kaya ve kız kardeşi Burcu Kaya, camiden mezarlığa gidene kadar da araçta tabuta sarılarak yolculuk yaptı.

Şehit Samet Kaya'nın cenazesi Zeytinbeli Mezarlığında toprağa verildi.



