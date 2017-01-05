05.01.2017 10:53 Şehit arkadaşının fotoğrafını profil fotoğrafı yapmış

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un 3 yıl önce şehit olan arkadaşı özel harekat polisi Arif Mamış'ın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde profiline koyduğu ortaya çıktı. İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un 3 yıl önce şehit olan arkadaşı özel harekat polisi Arif Mamış'ın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde profiline koyduğu ortaya çıktı.

Çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un hayat hikayesi yürekleri dağladı. Adanalı Ali ve Yeter Oğuz'un 5 çocuklarından tek erkek ve en büyük çocukları olan Adem Oğuz, Van 100. Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Bir süre Adana'da mesleğini yapan Adem Oğuz, özel harekat polisi olan amcası ve 2012 yılında şehit olan lise arkadaşı Arif Mamış gibi polis olmaya karar verdi. Sınavı kazanan Adem Oğuz, 2013 yılında mezun oldu ve İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 3 yılı tamamladıktan sonra Esenler Ekipler Amirliğinde göreve başlayan Oğuz'un hayali özel harekat polisi olmaktı ama ailesi riskli olmasından dolayı onun bu isteğine karşı çıktı. Adem Oğuz, çok sevdiği polisliği yapmaya devam ederken, Şırnak'ta özel harekat polisi olan lise arkadaşı ve köylüsü Arif Mamış 2012 yılında şehit oldu. Çok sevdiği arkadaşını kaybeden Oğuz, onun fotoğrafını Facebook sayfasının profil fotoğrafı yaptı. Bir yıl önce Belkız Oğuz'la evlenen ve 6.5 ay önce baba olan Adem Oğuz, Esenler Ekipler Amirliğinden görevli olarak gittiği maç gecesi hain saldırıda arkadaşı gibi şehit oldu. Adem Oğuz'un cenazesi, Aladağ'ın Kıcak Mahallesi'nde kendisi gibi şehadet şerbetini içen arkadaşı Arif Mamış ile aynı mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Fatih Keçe/İHA)

