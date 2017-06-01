Şehit annesinin feryadı yürekleri dağladı

Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subay olan Yakut'un cenazesi, Malatya Havalimanı'nda annesi Sebahat ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Toprak, askeri ve sivil erkan tarafından karşılandı.

Daha sonra kent merkezinde bulunan Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi Çarık Sokak'ta bulunan babaocağına getirilen Yakut için burada helallik alındı.

DÖRT GÖZLE YOLUNU BEKLİYORDUM

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi Sebahat Yakut, "Anan öle yavrum anan öle. Ben senin dört gözle yolunu bekliyordum.

YA BENİ GÖTÜR YA SEN DE GEL

Dün telefonda benimle konuştun, bana ne alacaktın? Anan öle kuzum anan öle. Kuzum eve gidelim beni yalnız bırakma. Ya beni götür ya sende gel. Evine geldin yukarı çıksana." diye ağıt yaktı.

Şehit Yakut'un naaşı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.