Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit annesine duygulandıran ödül
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit annesine duygulandıran ödül

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Sinop'un Başarılı Kadınları' konulu programda Sinop ve ilçelerinde alanlarında başarılı olan kadın çalışanlar, vefakar anneler ve Sinop Dikmen Şehidi Uzman Bahattin Dolma'nın annesi Emine Dolma dahil 18 kişi ödül aldı.

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Sinop'un Başarılı Kadınları' konulu programda Sinop ve ilçelerinde alanlarında başarılı olan kadın çalışanlar, vefakar anneler ve Sinop Dikmen Şehidi Uzman Bahattin Dolma'nın annesi Emine Dolma dahil 18 kişi ödül aldı.

Sinop Halk Eğitim Salonunda düzenlenen programa Sinop Valisi Eşi Gülten İpek, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Belediye Başkanı eşi Bircan Ergül, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasemin Barlak gerçekleştirdi. Barlak, "Sinoplu kadınlarımızın hayata kattıkları değerin farkında olduğumuzu ve onları yürekten desteklediğimizi ifade edebilmek için temsili olarak seçtiğimiz on sekiz kıymetli kadınımızı sizlere tanıtmak ve günün hatırası olarak onlara plaket takdiminde bulunmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın rektörümüzün kıymetli katkılarıyla Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı programımıza teşrifleriniz sebebiyle hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum" dedi.

Gerze'de kendi ürettiği elektrik santraliyle gündeme oturan Kezban Karaman da gecede ödül aldı. Kezban Karaman'ın hikayesi en dikkat çeken hikayelerden olarak büyük ilgi gördü.

Ödülünü alan Kezban Karaman, "İnşallah devlet destek verirse bunu büyüteceğim. Bir de ilerde kışın üretmek için rüzgar enerjisi yapmak istiyorum inşallah devlet destek verirse" diye konuştu.

Gecenin son ödül alanı ise Dikmenli Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın annesi Emine Dolma oldu. Acılı anne Emine Dolma ödül alırken duygulu anlar yaşandı. Dolma, "Kendi isteğiyle asker olmak istedi. Askerdeyken kalmak istedi ama biz izin vermedik. Sonra tekrar kendisi asker oldu. Onu sevmeyen kimse yoktu ki herkes severdi onu. Hiç kötü bir huyu yoktu, arkadaşlarıyla bir defa bile kavga etmemişti. Nice ana kuzuları gitti, bana göre değil niceleri gitti. Onlar az emekle meydana gelmiyor. Bana göre vatana da hayırlıymış, millete de hayırlıymış, herkese hayırlı bir evlatmış, helal ekmek yemiş dürüst bir insanmış. Öbür dünya da karşımıza çıkacak, şefahatçi kılacak bize" şeklinde konuştu.

Anne Emine Dolma ve Baba Satılmış Dolma'ya Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın tarafından şehit cenazesinde çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm hediye edildi.

Gecenin sonunda konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, "Dikmenli şehidimize bizde gitmiştik, katılmıştık. Orada arkadaşlara söylemiştik, resimleri bir albüm haline getirin diye. Sağ olsunlar güzel bir albüm olmuş. Tabii malum acı dolu ama yine de bir hatıra olarak evlerinde bulunması kendilerini de mutlu eder. Bir toprakta şehit verilirse o toprak vatan olur, değilse vatan değildir. O anlamda şehitlerimiz vatanımızın mühürleridir. Mevla'mız öyle buyuruyor, 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz onlar diridir, farklı bir âlemde yaşıyorlardır.' Vatanımız milletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gecede ödül alanların listesi şu şekilde: Ayşe Serpil Yıldız, Berre Su Keskin, Berrin Gürleyen, Gül Ustabaş, Kadriye Göl, Kadriye Gündoğdu, Özlem Sürücü, Sevim Ünaldı, Ebru Uysal, Özlem Zoroğlu ve öğrencileri, Gülcan Külcü, Elmas Adıgüzel, Kezban Karaman, Hüsniye Çömlekçi, Emine Cebeci, Huriye Demiral, Semiye Danacı, Emine Dolma.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
2 grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Sakarya'da FETÖ'dan iki hakim bir savcı tutuklandı
FETÖ operasyonunda 2 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
FETÖ'den tutuklu 9 öğretmen tahliye edildi
Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
El Nusra'dan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş açıklaması
El Nusra'dan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş açıklaması
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Putin açıkladı! Karlov'un koruması neden yoktu
Putin açıkladı! Karlov'un koruması neden yoktu
Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist
Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
2 grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı: 6 yaralı
2 grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Sakarya'da FETÖ'dan iki hakim bir savcı tutuklandı
Sakarya'da FETÖ'dan iki hakim bir savcı tutuklandı
FETÖ operasyonunda 2 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
FETÖ operasyonunda 2 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
FETÖ'den tutuklu 9 öğretmen tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu 9 öğretmen tahliye edildi
Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
Soba zehirlenmesinden bir kişi öldü
Soba zehirlenmesinden bir kişi öldü
Taksicilerden teröre tepki
Taksicilerden teröre tepki
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı Tokat'a getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı Tokat'a getirildi
Giresunspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
Giresunspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı karısını öldürdü
Tartıştığı karısını öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English