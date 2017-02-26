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Şehit annesi, şehit kızına 'babaanne' oldu
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Şehit annesi, şehit kızına 'babaanne' oldu

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu, 2012 yılında şehit olan İdris Karakaşoğlu'nun kızı Elanur'a manevi babaanne oldu. İkilinin buluşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu, 2012 yılında şehit olan İdris Karakaşoğlu'nun kızı Elanur'a manevi babaanne oldu. İkilinin buluşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Kartallı 4 şehit asker için Atalar Mahallesi Muhtarlığında mevlid-i şerif okutuldu. Şehit Mahmut Uslu, şehit İdris Karakaşoğlu, şehit Mustafa Göksal Ağaçyetiştiren, şehit Muhammed Orhan Albayrak için düzenlenen programa Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, şehit aileleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerifte şehitler için dua edildi.
Düzenlenen programda şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu ile şehit İdris Karakaşoğlu'nun 5 yaşındaki kızı Elanur bir araya geldi. 1 buçuk ay önce El Bab'ta şehit olan Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu, 2012 yılında Bingöl- Muş Karayolu'nda şehit olan İdris Karakaşoğlu'nun 5 yaşındaki kızı Elanur'a manevi babaanne oldu. Henüz 3 aylıkken babası şehit olan Elanur Karakaşoğlu'yu bağrına basan Mürşide Uslu gözyaşlarına boğuldu.
Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gümüş, "Yakın zaman içerisinde El Bab'ta şehit olan Uzman Çavuşumuz Mahmut Uslu kardeşimizin annesiyle beraber otururken, annemiz torun sevgisiyle konuşunca benim içime bir ateş düşmüştü. Ben de Mürşide annemize torun sevgisini nasıl tanıştırabilirim diye düşünürken aklıma diğer şehidimizin 5 yaşındaki çocuğuyla Mürşide annemizi buluşturmak geldi. Ve bugün Mürşide annemle Elanur'u buluşturduk. Artık Mürşide Uslu'nun bir torunu oldu. Mürşide annemizden de izin istedik. O da memnuniyetle karşıladı. Artık bundan sonra Mürşide Uslu'ya Elanur 'babaanne' diyecek. Mürşide Uslu da Elanur'u torunu gibi kucaklayacak" dedi.
Oğlundan tek arzusunun bir torun sahibi olmak istediğini söyleyen şehit Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu, "Benim çocuğum çok erken gitti. 'Annem hakkını helal et ben sana torun veremedim' dedi. Ne diyebilirim yangınlardayım. Ateşin içindeyim" diye konuştu.
(Mustafa Biçer / İHA)

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