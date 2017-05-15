Şehit annesi oğlunun mezarının taşınmasını istiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Şehime Döngel, Kayseri'de çıktığı çarşı izni sırasında terör örgütünün bombalı saldırı sonucu şehit olan ve Sinop'a defnedilen oğlunun mezarının Kdz. Ereğli ilçesine taşınmasını istedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Şehime Döngel, Kayseri'de çıktığı çarşı izni sırasında terör örgütünün bombalı saldırı sonucu şehit olan ve Sinop'a defnedilen oğlunun mezarının Kdz. Ereğli ilçesine taşınmasını istedi.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Kars Kafkas Derneği Başkanı Soykant ve eşi Nilgün Öztürk derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri'de çarşı iznine çıktıkları otobüse yönelik bölücü terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kenan Döngel'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette dernek yöneticileri şehit annesi Şehime ve şehit babası Özcan Döngel'i ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sırasında şehit babası Özcan Döngel şehit oğlunun mezarını Ereğli'ye taşımak istediklerini ancak babasının buna karşı çıktığını ifade etti. Döngel, "Böyle bir düşüncemiz var. Ancak babamlarla aramızda bir münakaşa var. Bir irtibata geçemiyoruz. Onlar Sinop'ta kalmasını istiyorlar. Bizde buraya almak istiyoruz. Hanım buraya istiyor. Onlarda kimin toprağından kimi alıyorsun diyorlar. İlk başta onu düşünemedik. Sağlıklı düşünemedik. Bizim Kayseri' ye gitmemiz işi karıştırdı" dedi.

Oğlunun mezarının Kdz. Ereğli ilçesine taşınması için 33 gün önce müracaat ettiklerini anlatan şehit annesi Şehime Döngel ise Sinop'a sadece bayramlarda gittiklerini kendilerini orada bağlayan bir şeyin olmadığını ifade etti. Anne Döngel, "Biz dilekçemizi verdik. 33 gün önce. Bir deneyelim dedik. Nakil alabileceğimizi öğrendik. Evrakları verdik. Eşim de arada kalıyor. Dede ben vermem diyor. O zaman göndermeseydiniz diyor. Ama işi burada. Emekliliğine 15 sene var. Oraya sadece bayramlarda gidiyoruz. Bizi bağlayan bir şey yok. Orada bir evimiz var. Başka bir şey yok. Büyüklerde gelecek bu tarafa bakacak kimse kalmayınca. Akşam sabah olmuyor. Mezarı yok. Cansız hayâli mezarı Ereğli' de yatıyor. Çok zor. Bazı izin kullanmayan arkadaşlarından teskeresini alıp gelenler var. İşte böyle sorunlar yaşıyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı ne ise o olur" dedi.

Dernek Başkanı Soykant Öztürk şehit annesi Şehime Döngel'i yılın annesi seçtiklerini ifade etti.

(Vedat Kılıç/İHA)