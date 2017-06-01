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Şehit annesi, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı
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Şehit annesi, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı, Mersin'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sarı'nın cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılırken, şehidin annesi Beyhan Sarı, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı, Mersin'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sarı'nın cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılırken, şehidin annesi Beyhan Sarı, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı.
Bölgede 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik operasyonunda yer alan ve Lice'de dün sabahki operasyonda iki arkadaşıyla birlikte şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın cenazesi bugün sabah Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Mersin'e getirildi. Yahya ve Beyhan Sarı çiftinin 5 çocuğunda biri olan Mustafa Sarı'nın cenazesi, cenaze töreni öncesinde son kez ailesinin oturduğu merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü.
Şehit Sarı için ikindi namazının ardından Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan, eşi Zeliha Elvan ile birlikte gelirken, törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Eşi Kevser Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. İkisi kız 5 kardeş oldukları öğrenilen şehit Sarı'nın erkek kardeşlerinden İstanbul'da vatani görevini yapmakta olan Zafer Armağan Sarı da abisini son yolcuğunda yalnız bırakmadı.
Şehidin babası Yahya ve annesi Beyhan ve iki kız kardeşi tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, anneye Zeliha Elvan ve Kevser Çakacak destek oldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından, şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Sarı'nın tabutuna sarılarak öpen yakınları, askeri görevliler teselli etmeye çalıştı.
Top arabasına konan Sarı'nın cenazesi arkasında bir süre yürüyen aile ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş slogan atarak destek oldu. Bu esnada Anne Beyhan Sarı, elini kaldırarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarken, güçlükle ayakta duran ve gözyaşları dinmeyen kız kardeşi ise ağabeyini asker selamıyla uğurladı.
Askeri törenin ardından Akbelen Şehir Mezarlığı'na götürülen Şehit Sarı'nın cenazesi buradaki Şehitlik'te toprağa verildi.
(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe - Koray Ünlü /İHA)

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