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Şehit annesi: Ağlayıp da sevindirmeyeceğim o tarla farelerini!
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Şehit annesi: Ağlayıp da sevindirmeyeceğim o tarla farelerini!

Uzman Çavuş 30 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz için merkeze bağlı Sakızgediği Köyü'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Kerem Al, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, şehidin ailesi ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik alınmak üzere baba evine ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Bu sırada şehidin erkek kardeşi Uzman Çavuş Metehan, diğer kardeşi Cengizhan Yılmaz ile eşi Özlem Yılmaz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

ANNESİ AĞLAMADI

Tören boyunca metanetli duran anne Eşe Yılmaz, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpüp, ardından eline aldığı resme bakarak, "Mekanın cennet olsun kuzum. Ağlamayacağım kuzum, ağlayıp ta sevindirmeyeceğim o tarla farelerini" dedi. Baba Celal Yılmaz da yine tören boyunca metanetini koruyarak, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu ve fotoğrafını öptü.

Daha sonra İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Şehit Tank Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'nin 247'nci şehidi olduğunu söyledi.

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