Şehit annesi: 'Ağlayıp da o tarla farelerini sevindirmeyeceğim'

Şırnak'ta 15 Mayıs tarihinde PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara'da şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta 15 Mayıs tarihinde PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara'da şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesi Eşe Yılmaz törende metanetini korurken, "Ağlamayacağım yavrum. Ağlayıp da o tarla farelerini sevindirmeyeceğim" dedi.

15 Mayıs'ta yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Hastanesi'nde şehit olan Oğuzhan Yılmaz için Osmaniye merkeze bağlı Sakızgediği köyünde tören düzenlendi.

Akşam saatlerinde karayolu ile Adana'dan Osmaniye'ye getirilen şehidin naaşı Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin naaşı daha sonra helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından tören alanına geçilerek şehit için tören düzenlendi.

Şehidin anne ve babası metanetini korurken, anne Eşe Yılmaz, "Ağlamayacağım yavrum. Hiç ağlamayacağım. Ağlayıp da o tarla farelerini sevindirmeyeceğim" dedi.

Şehit kardeşi ise ağabeyinin tabutuna sarılıp, "O korkaklar senin karşına çıkmaya cesaret edemedi değil mi gardaşım. Seni kahpece şehit ettiler" diyerek gözyaşı döktü.

Fenalaşan şehit yakınlarına 112 ekiplerince müdahale edilirken, törenin ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene; Osmaniye Valisi Kerem Al, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Kasım Karadağ /İHA)