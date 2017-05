Şehit annelerine evlat kokulu mektuplar

Yaklaşan 14 Mayıs Anneler Günü öncesinde Fırat İlkokulu öğrencileri tarafından şehit annelerine duygulandıran bir sürpriz hazırlandı.

Okulun minik öğrencileri yazdıkları mektupları Malatya'daki şehit annelerine göndererek, onlara 'biz de sizin bir evladınızız' satırlarıyla seslendiler.

PTT'nin zarf ve mektup kağıdını, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin ise posta pulunu karşıladığı Anneler Günü organizasyonunda onlarca öğrenci, oğlu şehit olmuş anneye duygu dolu satırlarla seslendi.

Hazırlanan mektupların posta kutusuna atılmasının ardından açıklamalarda bulunan PTT Baş Müdürü Fahri Ocak, "Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü anneler günü münasebetiyle Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Malatya PTT Baş Müdürlüğü olarak güzel bir kampanyaya imza atmış bulunuyoruz. Bu kampanyamız PTT tarafından mektup zarfı ve mektup kağıdı, AVM tarafından ise mektubun gönderme pulu verilerek, 'Mektup bizden, pul PTT AVM'den güzel sözler sizden' diyerek böyle bir kampanyaya imza attık. Bu kampanyamız büyük bir teveccüh gördü. Şuanda burada 1000'in üzerinde çocuk bulunmakta. Fırat İlkokulu öğrencileri çok güzel bir şeye imza attılar. Hazırladıkları mektupları tamamen şehit annelerine yazdılar. Çok güzel bir etkinliği başarmış oldular. Ben onlara ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"30 ŞEHİT ANNESİNE MEKTUP HAZIRLADIK"

Fırat İlkokulu 2-H sınıfı öğretmeni Tevfik Paşa Coşkun ise yaptığı açıklamada, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır sözüyle ne kadar kutsal oldukları anlaşılan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Biz yapılan bu etkinlikte Malatyalı şehitlerimizin annelerine mektup göndermeyi düşündük. Bunun için de önceden yaptığımız çalışma neticesinde tespit ettiğimiz 30 şehit annesine mektup hazırladık. Bir nebzede olsa o çocuklarımızın yerini alacak bu çocuklarımızın bu davranışıyla annelerimizin mutlu olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Daha sonra Mehmet Efe Kalkan isimli öğrenci kendi hazırladığı mektubu okuyarak, bir şehit annesine gönderdiği duygu dolu satırları paylaştı.

Efe mektubunda şehit annesine şöyle seslendi:

"Her çocuğun, annesinin anneler gününü kutladığı bugünde ülkemizin bağımsızlığını ve beraberliğimizi sağlamak, kutsal yurt topraklarımızın bütünlüğünü korumak uğruna, canını, yurdu ve ulusu için seve seve feda etmekten çekinmeden bayrağımıza kanının rengini, ay yıldızımıza yüreğinin aydınlığını vererek şehitlik mertebesine ulaşan kahraman ağabeyimizin özlemini her an içinde yaşatan elleri öpülesi siz şehit annesinin Anneler Günü'nü evladınız adına kutlamak istedik."

(Mehmet Türel/İHA)