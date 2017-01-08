Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şehit anneleri 'Birlik' için koştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şehit anneleri 'Birlik' için koştu

Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 'Birlik Meşalesi Adana'da Yanacak' sloganıyla organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na şehit yakınları da katıldı

Adana'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce "Birlik Meşalesi Adana'da Yanacak" sloganıyla organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na şehit yakınları da katıldı

Şehit yakınlarından kimi şehit oğlunun, kimi şehit kardeşinin kimi şehit babasını, kimi ise şehit eşinin fotoğrafını alarak Halk Koşusu'na katıldı.

"Çocuklarımız gittiyse biz çoktan gideriz"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 ay önce şehit olan 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in annesi Fedai Yelmen de oğlunun fotoğrafını alarak koşuya geldi. Anne Yelmen, fidanları vatan uğruna şehit verdiklerini belirterek, "Biz canımızı bile feda ederiz, koşu da yaparız, yürüyüş de yaparız. Bizim çocuklarımız gittiyse biz çoktan gideriz. Oğlum 6 ay önce Hakkari Aktütün'de şehit oldu" dedi.

"Bu vatan için daha fazla şey yapabilsek"

Şırnak'ta 6 ay önce şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir'in annesi Hayriye Demir ise oğlunun 6 ay önce Beytüşşebap'ta şehit olduğunu ifade ederek, "Bu koşunun yapılması çok güzel. Bir anne olarak duygularımızı anlatmak çok zor vatanımız sağ olsun. Benim diğer çocuklarım da polis, keşke bu vatan için daha çok şey yapabilseydik. Her gün gelen şehit haberlerine çok üzülüyoruz inşallah bu son olur" diye konuştu.

Yağmura rağmen şehit yakınları birlik koşusuna katıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Artık top oynayabilecek
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
FETÖ’ye ABD kalkanı
FETÖ’ye ABD kalkanı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Artık top oynayabilecek
Artık top oynayabilecek
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma
Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma
İntihar gibi kaza !
İntihar gibi kaza !
Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler
Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler
Galatasaray, son antrenmanını yaptı
Galatasaray, son antrenmanını yaptı
Evkur Yeni Malatyaspor'un hazırlık maçındaki performansı beğenildi
Evkur Yeni Malatyaspor'un hazırlık maçındaki performansı beğenildi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English