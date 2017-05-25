Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Ağrı'da sağanak yağmurdan zarar gören şehit ailesinin evi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla yeniden yapılıp, içi döşenecek.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Ağrı'da sağanak yağmurdan zarar gören şehit ailesinin evi Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla yeniden yapılıp, içi döşenecek.

Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden şehit babası Hasan Cengiz ve annesi Gülizar Cengiz'in oturduğu ev yoğun yağış nedeniyle kullanılmaz hale gelince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Şehit ailesini ziyaret eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmetşafi Erim, "Bakanımızın özel talimatı ile buradaki evimizin onarımı en kısa sürede gerçekleştirilecek. En kısa sürede buradaki tamirat, tadilat gerçekleşip yeniden bir ev inşası ile içindeki eşyalarla inşallah en güzelinden döşenecek" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Yıkılan evin içinde can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu. Evin durumu zaten içinde yaşanmaz vaziyette. Hemen evin yanındaki evde yaşayan 2 tane yiğit evladı var. Evlatları, anne ve babalarını koruyup gözetiyorlar. Şu anda bir sıkıntı da söz konusu değil zaten. Bundan dolayı 2 evladına yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak güzide şehidimizin 69 yaşındaki annesi ve 79 yaşındaki babası yeniden huzur içerisinde yaşayabilecekleri eve en kısa sürede kavuşturulacaktır. Bunun müjdesini vermek istedik. Bunun dışında yapılan haberlerin makbul olmadığını, biz basına ve bütün kamuoyuna buradan duyurmak istedik. Biz yaşlılarımızın yanındayız. Her iki yaşlımıza da şehidimizin haberinden hemen sonra maaşları bağlanmış, bakımları üstlenilmiş. Evin tadilatı ile ilgili de vakfımızdan 5 bin lira civarı yardım gelmiş ancak yeterli olmamış. Biz şimdi yeniden yapımını sağlama noktasında elimizden geleni inşallah yapacağız ve en kısa sürede bu ev inşa olacak. İçinde yeni sıfır malzemelerle, eşyalarla donatılacak. Bunun sözünü veriyoruz"

(Ahmet Yılmaz /İHA)