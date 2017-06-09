Şehit ailesini yıkan kaza

Çorum'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu memleketleri Amasya'da defnedildi. Ölenlerin 2008'de şehit olan Uzman Onbaşı Ferhat Erdin'in yeğenleri ve yengesi olduğu ortaya çıktı.

Çorum'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu memleketleri Amasya'da defnedildi. Ölenlerin 2008'de şehit olan Uzman Onbaşı Ferhat Erdin'in yeğenleri ve yengesi olduğu ortaya çıktı.

Kazada, bir yaşındaki kardeşleri Ferhat Erdin, anneleri Huriye ile birlikte feci şekilde can veren Özlem Buse ve Mert'in önceki gün karnelerini alıp yaz tatili için memleketleri Amasya'nın yolunu tuttukları öğrenildi.

Ankara Şereflikoçhisar'da görevli astsubay oğlu Veysel Erdin'i ziyaret eden şehit babası Abdullah Erdin yönetimindeki 05 AH 004 plakalı otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçtuğu su kanalında yaklaşık 100 metre sürüklenerek refüjde bulunan menfez duvarına çarpmıştı. Çevreden yetişenler yaralanan dede Abdullah Erdin'i araçtan çıkartmasının peşinden alev topuna dönen araçta can veren çocuklar ve anneleri memleketleri Amasya'nın Belmebük köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından 9,5 yıl önce Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ferhat Erdin'in yanına defnedildiler.

Aşırı yağış altında kılınan cenaze namazına Amasya Valisi Salih Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıttır, eski milli güreşçi Mahmut Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Baba Veysel Erdin cenazede eşi ve çocuklarının ardından gözyaşı döktü.

(Murat Çelik A. /İHA)