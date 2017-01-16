16.01.2017 16:24 Şehit ailelerine telefon açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis ve Şırna'taki şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis ve Şırna'taki şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Bitlis'te şehit olan Uzman Çavuş Şehit Samet Kaya'nın babası Bedir Kaya, Uzman Çavuş Şehit Veysel Şirin'in babası Mehmet Şirin ve Şırnak'ta şehit olan Astsubay Şehit Mustafa Özdil'in oğlu Çağrı Özdil'i telefonla arayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediği bildirildi.



