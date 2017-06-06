Şehit aileleri ve yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşinin ev sahipliğinde, Ankara Garnizonunda ikamet eden 273 şehit yakınına Gazi Orduevi'nde bir iftar yemeği verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşinin ev sahipliğinde, Ankara Garnizonunda ikamet eden 273 şehit yakınına Gazi Orduevi'nde bir iftar yemeği verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve eşinin ev sahipliğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla, Ankara Garnizonunda ikamet eden 273 şehit yakınına Gazi Orduevinde bir iftar yemeği verildi.

Yemekte şehitlerin aileleri ile görüşülerek, dilek ve istekleri dinlendi ve vatanın her karış toprağını canlarını vererek koruyan aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıldı.

